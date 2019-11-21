Житель Челябинской области сходил на шоппинг с найденной на улице банковской картой

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-21T12:23:24+03:00

Теперь ему грозят три года колонии

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39-летнему мужчине из Миасса, который раньше не совершал ничего криминального, грозит срок за покупки по чужой карте, сообщает «Челябинск Сегодня».

Мужчина нашел на улице банковский пластик и решил прогуляться с ним по магазинам. В общей сложности он потратил более четырех тысяч рублей. А сесть в колонию может аж на три года.

Вычислили мошенника просто. 26-летний хозяин карты заметил, что со счета пропали деньги, и обратился в полицию. Там посмотрели банковские отчеты: когда и где использовали карту. А потом по записям видеокамер вычислили преступника.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

— Если вы потеряли банковскую карту, срочно позвоните в банк и заблокируйте ее. Или сделайте это самостоятельно по интернету. Тогда ваши деньги останутся целы, — советуют в Центробанке.

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ИСТОЧНИК KP.RU