ВТБ выдал свердловским семьям 1 млрд рублей по программе «Ипотека с господдержкой»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-21T12:42:29+03:00

В целом по России ВТБ за 10 месяцев 2019 года выдал в рамках «Ипотеки с господдержкой» более 11 тысяч займов

За 10 месяцев 2019 года свердловчане оформили в ВТБ льготную ипотеку по ставке 5% годовых на сумму уже более 1,1 млрд рублей

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За 10 месяцев 2019 года свердловчане оформили в ВТБ льготную ипотеку по ставке 5% годовых на сумму уже более 1,1 млрд рублей. Треть этого объема приходится на рефинансирование. Программой воспользовались свыше 450 семей региона.

«Ипотека с господдержкой» распространяется на российские семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Весной 2019 года ВТБ первым на рынке снизил ставку по программе до 5% годовых на весь срок кредита. Летом банк запустил рефинансирование действующей ипотеки любых кредитных организаций на тех же условиях.

Средний размер кредита по программе – 2,4 млн рублей. Это выше аналогичного показателя по всем ипотечным выдачам банка в регионе (2,2 млн рублей), что объясняется большей площадью квартир, приобретаемых семьями с детьми. Средний срок «Ипотеки с господдержкой» – 16 лет.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил: «В течение всего года мы видим стабильный рост интереса к «Ипотеке с господдержкой». В третьем квартале клиенты оформили в два раза больше кредитов по этой программе, чем за предшествующее полугодие. Сейчас на нее приходится уже 10-15% выдач ипотеки ВТБ в регионе в месяц. Для нас важно предоставлять клиентам возможности для оптимального решения финансовых задач на всех жизненных этапах, в том числе для улучшения жилищных условий».

В целом по России ВТБ за 10 месяцев 2019 года выдал в рамках «Ипотеки с господдержкой» более 11 тысяч займов на сумму 31 млрд рублей. Доля ВТБ на рынке по этой программе превышает 30%.