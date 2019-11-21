2019-11-21T12:29:25+03:00
Общество

В сердце Сербии открылась выставка фотопейзажей Южного Урала

Мастера фотографии сблизили две страны
Лидия ПЕСКОВА
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Выставка проходит в "Доме наследия" Сербии. Фото: Максим Грицук.Выставка проходит в "Доме наследия" Сербии. Фото: Максим Грицук.
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На центральной улице Белграда проходит выставка «Природа Южного Урала. Лучшие фотографии». В экспозиции 25 работ молодых и опытных мастеров из Челябинской области, сообщает «Южноуральская панорама».

— В Сербии любят Россию, но для большинства моих соотечественников ваша страна — это Москва и Санкт-Петербург. Многие просто не представляют, что за Уральскими горами есть такие живописные места и интересная творческая жизнь. Такая выставка делает наше братское отношение к России более осмысленным и содержательным. Побуждает нас думать о развитии туризма, экономических и культурных связей, — говорит директор «Дома наследия» Сербии Филип Брусич-Рену.

Выставка подготовлена отделом фотонаследия Государственного исторического музея Южного Урала и проходит в знаковом для Белграда месте — в музее-галерее Ku a legata («Дом наследия») на улице Князя Михайла.

Нынешняя экспозиция — это часть большого фотопроекта «Первозданная Россия: Южный Урал». Фотографии челябинских мастеров уже видели зрители в Испании, Японии, Китая и Казахстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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