Стали известны новые обстоятельства смерти пациента в наркологической клинике в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-21T14:56:00+03:00

В день смерти у пациента наркологической клиники в Челябинске случился припадок. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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15 ноября в наркологической клинике, что в Ленинской районе Челябинска, скончался 37-летний пациент. Обвинение предъявлены вахтеру клиники. Якобы между мужчинами завязалась перепалка: вахтер несколько раз ударил оппонента, пациент умер.

Следственные органы предъявили вахтеру обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Убитый пациент был наркозависимым со стажем. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона:

— С 2001 года он употреблял наркотики, был на постоянном контроле медиков, часто лежал в наркологической клинике. Вахтер работал там несколько месяцев, характеризуется только с положительной стороны..

В наркологической больнице Челябинска не согласны с обвинениями в адрес своего сотрудника. Пациента в лечебное учреждение привезли за два дня до гибели.

— Он был в ссадинах, до госпитализации обращался в травмпункт. Есть справка о сотрясении головного мозга. Не исключено, что была и гематома. В день смерти пациент находился в состояние возбуждения, метался по палате. По показаниям таких пациентов можно стабилизировать мягкой фиксацией, — сказал заместитель главврача ЧОКНБ Александр Яновский.

Вероятно, действия врачей другие пациенты расценили как насилие, применяемое к больному.

В больнице говорят, что во время приступа у пациента остановилось дыхание. Около часа его пытались реанимировать, «перезапуская» остановившееся сердце. Предварительная причина смерти — отек головного мозга. К нему может привести гематома. Точную причину назовет экспертиза.

Кстати, по словам Александра Яновского, родственники скончавшегося пациента претензий к врачам не имеют.

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ИСТОЧНИК KP.RU