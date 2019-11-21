2019-11-21T16:22:25+03:00
Общество

Челябинск лидирует по количеству хакеров на душу населения в мире

Об этом рассказали местные специалисты по компьютерной безопасности
Лидия ПЕСКОВА
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Любой компьютер уязвим.Любой компьютер уязвим.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Челябинске сосредоточены сильнейшие компьютерные взломщики, которые могут тягаться с коллегами из США, Европы и Юго-Восточной Азии, об этом со ссылкой на доцента кафедры компьютерной безопасности ЧелГУ Елену Фельдман сообщают «Хорошие новости».

Челябинск лидирует по количеству хакеров на единицу населения в мире. Фельдман связывает это с тем, что у нас хорошо развита промышленность и много высокотехнологичных заводов. Однако в самом Челябинске мало кто думает о безопасности своих компьютеров.

— Не знаю, с чем это связано, но люди не задумываются о тех репутационных рисках, которые принесет им взлом сайта. Например, конкурент может заказать атаку на интернет-магазин. И тот обвалит сайт в дни распродажи. Компания понесет значительные убытки, — приводит пример Елена.

А между тем, взломать тот же банк, говорят хакеры, проще, чем социальные сети.

В быту местные хакеры призывают челябинцев пользоваться антивирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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