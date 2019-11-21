Школьники из Челябинской области победили на мировой олимпиаде по робототехнике

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-21T17:14:18+03:00

Россияне были на высоте. Фото: lentachel.ru.

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В Будапеште прошел мировой чемпионат по робототехнике среди учащихся школ. Сборная России одержала уверенную победу, сообщает сайт lentachel.ru.

В старшей подгруппе первое место заняла команда Московской школы программистов. В старшей возрастной подгруппе «Творческой» категории школьники из Санкт-Петербурга завоевали «серебро». Среди студентов «бронзу» взяли представители Владивостока.

В младшей подгруппе «золото» и «серебро» завоевали команды из Миасса и Москвы. Самый юный из миасских победителей — 10-летний Егор Немцов. Он занимается робототехникой всего год. Победителей из Миасса поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU