2019-11-21T17:14:18+03:00
Общество

Школьники из Челябинской области победили на мировой олимпиаде по робототехнике

Чемпионат прошел в Будапеште
Лидия ПЕСКОВА
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Россияне были на высоте. Фото: lentachel.ru.Россияне были на высоте. Фото: lentachel.ru.
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В Будапеште прошел мировой чемпионат по робототехнике среди учащихся школ. Сборная России одержала уверенную победу, сообщает сайт lentachel.ru.

В старшей подгруппе первое место заняла команда Московской школы программистов. В старшей возрастной подгруппе «Творческой» категории школьники из Санкт-Петербурга завоевали «серебро». Среди студентов «бронзу» взяли представители Владивостока.

В младшей подгруппе «золото» и «серебро» завоевали команды из Миасса и Москвы. Самый юный из миасских победителей — 10-летний Егор Немцов. Он занимается робототехникой всего год. Победителей из Миасса поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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