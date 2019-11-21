Не дождавшись тепла, жители Челябинска сами пошли ремонтировать теплотрассу

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-21T19:42:09+03:00

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В среду, 20 ноября, на улице Румянцева в Металлургическом районе города прорвало теплотрассу. Машинам и пешеходам пришлось продвигаться по морозу в тумане. Еще хуже было жильцам окрестных домов — в квартирах пропало центральное отопление.

Дать тепло у коммунальщиков не получилось и к ночи. Тогда около двух часов после полуночи жители района решили сами узнать, как движется ремонт теплотрассы.

— На месте аварии в это время работал одинокий сварщик. Тогда один из жильцов бросил клич в соцсетях: предложил мужикам, имеющим опыт подобной работы, спуститься на улицу и помочь сварщику, — сообщает сайт lentachel.ru.

Этот поступок вызвал уважение горожан. Иногда лучше не ныть, а помощь делом.

Кстати, теплоснабжение восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU