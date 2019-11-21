2019-11-21T19:34:52+03:00
Общество

Прохожие опустошили мусорный контейнер с алкоголем в Челябинской области

Спиртное выбросили из магазина, пережившего пожар
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Копейск [в] теме".Фото: сообщество "Копейск [в] теме".
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Жительница Копейска выложила в социальные сети ролик, как ее земляки опустошают мусорный контейнер, наполненный алкоголем. Месяц назад под окнами ее дома был пожар в супермаркете, и теперь из магазина вынесли на помойку подпорченный алкоголь.

Одна из женщин даже бросила на дороге прогулочную коляску со своим малышом и поспешила к спиртному баку.

— Такой позор, просто жесть! — замечает за кадром автор этого видео.

Сгоревший КБ на Коммунистическом выбросил алкоголь. Копейск.Видео: сообщество "Копейск [В]Теме".

— Да пусть пьют, жалко что ли? — комментируют ролик добродушные горожане.

Но большинство все-таки осуждают:

— Люди настолько любят халяву, что о достоинстве забывают, это ужасно. И все ради какой-то бутылки...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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