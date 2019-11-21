Прохожие опустошили мусорный контейнер с алкоголем в Челябинской области
Жительница Копейска выложила в социальные сети ролик, как ее земляки опустошают мусорный контейнер, наполненный алкоголем. Месяц назад под окнами ее дома был пожар в супермаркете, и теперь из магазина вынесли на помойку подпорченный алкоголь.
Одна из женщин даже бросила на дороге прогулочную коляску со своим малышом и поспешила к спиртному баку.
— Такой позор, просто жесть! — замечает за кадром автор этого видео.
Сгоревший КБ на Коммунистическом выбросил алкоголь. Копейск.Видео: сообщество "Копейск [В]Теме".
— Да пусть пьют, жалко что ли? — комментируют ролик добродушные горожане.
Но большинство все-таки осуждают:
— Люди настолько любят халяву, что о достоинстве забывают, это ужасно. И все ради какой-то бутылки...
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ИСТОЧНИК KP.RU