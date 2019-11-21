2019-11-21T21:31:33+03:00
Общество

В Челябинской области построят комплекс для отработавшего ядерного топлива

Он расположится на территории ПО «Маяк» в Озерске
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Завод построят на деньги Росатома.Завод построят на деньги Росатома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Комбинат «Маяк», входящий в госкорпорацию «Росатом», объявил аукцион на строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом, сообщает агентство «Интерфакс».

Строительство развернется на территории завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» в Озерске и будет, как сказано в конкурсных документах, вестись в условиях повышенных ионизирующих излучений. Завершить стройку планируют к 25 декабря 2021 года. Цена контракта составляет два миллиарда рублей.

СПРАВКА «КП»

ПО «Маяк» считается основным переработчиком ОЯТ в России.

Во время переработки из ОЯТ извлекают уран, плутоний и радиоактивные изотопы. Раньше добытый таким образом плутоний использовали для производства ядерного оружия. Сегодня топливо перерабатывают, чтобы использовать повторно.

Отработанное ядерное топливо саморазогревается на воздухе до больших температур. Поэтому его несколько лет выдерживают в специальном бассейне, а потом отправляют на хранение, захоронение или переработку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанный в Челябинске житель Казахстана рассказал, куда потратил украденные у банка 200 тысяч евро
Из мэрии Челябинска уволен ответственный за остановки
На чиновников соцзащиты завели уголовное дело из-за сидевших взаперти детей
Прохожие опустошили мусорный контейнер с алкоголем в Челябинской области
Закрасившие граффити рекламщики проиграли морально
Не дождавшись тепла, жители Челябинска сами пошли ремонтировать теплотрассу
Рекламщики предложили оплачивать капремонт скандального дома в Челябинске, где закрасили граффити
Школьники из Челябинской области победили на мировой олимпиаде по робототехнике
Конфликт зоозащитников привел к закрытию крупнейшего приюта в Челябинске
Челябинск лидирует по количеству хакеров на душу населения в мире
Минздрав Челябинской области не подтвердил информацию об отмене новой дорогой медкомиссии на водительские права
Арестован вахтер челябинской наркологии, который убил пациента
Убивший пациента вахтер наркологии в Челябинске не работал в охране
В Челябинске отложили подорожание медкомиссии на водительские права
Стали известны новые обстоятельства смерти пациента в наркологической клинике в Челябинске
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Музыкант Дубовский разбил колени на новой остановке в Челябинске
ВТБ выдал свердловским семьям 1 млрд рублей по программе «Ипотека с господдержкой»
В сердце Сербии открылась выставка фотопейзажей Южного Урала
Житель Челябинской области сходил на шоппинг с найденной на улице банковской картой