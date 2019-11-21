В Челябинской области построят комплекс для отработавшего ядерного топлива

СЕГОДНЯ 21:13 2019-11-21T21:31:33+03:00

Он расположится на территории ПО «Маяк» в Озерске

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Комбинат «Маяк», входящий в госкорпорацию «Росатом», объявил аукцион на строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом, сообщает агентство «Интерфакс».

Строительство развернется на территории завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» в Озерске и будет, как сказано в конкурсных документах, вестись в условиях повышенных ионизирующих излучений. Завершить стройку планируют к 25 декабря 2021 года. Цена контракта составляет два миллиарда рублей.

СПРАВКА «КП»

ПО «Маяк» считается основным переработчиком ОЯТ в России.

Во время переработки из ОЯТ извлекают уран, плутоний и радиоактивные изотопы. Раньше добытый таким образом плутоний использовали для производства ядерного оружия. Сегодня топливо перерабатывают, чтобы использовать повторно.

Отработанное ядерное топливо саморазогревается на воздухе до больших температур. Поэтому его несколько лет выдерживают в специальном бассейне, а потом отправляют на хранение, захоронение или переработку.

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ИСТОЧНИК KP.RU