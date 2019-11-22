2019-11-22T05:04:27+03:00
Общество

Школы Челябинской области должны перейти на пятидневку в 2020 году

Такую задачу поставил глава региона Алексей Текслер
Ирина КАРЕЛИНА
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Ура! Никаких уроков по субботам!Ура! Никаких уроков по субботам!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала о новшествах, которые ждут систему образования. Самое главное — глава региона поставил перед Минобром задачу перевести школьников на пятидневку. Большинство школ Челябинской области должны справиться с этим к следующему учебному году.

— Я считаю, что это правильно. На мой взгляд, физическом и психическое здоровье ребенка абсолютно равны по значимости. Дети должны больше отдыхать, — сказала Ирина Гехт.

Скоро будет представлена новая концепция: Челябинская область заявит о себе как регион здорового ребенка. К примеру, со следующего года школы также должны пересмотреть меню столовых. Нужны овощные перекусы и больше молока.

Еще один немаловажный этап — переход на обучение только в первую смену. Эта задача сложная, поэтому сроки ее решения пока не ставят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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