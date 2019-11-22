В Челябинске ожидают штормовой ветер
В Челябинской области ждут усиление ветра 22 ноября. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. При этом днем будет в районе -6 градусов, но из-за ветра температура станет ощущаться холоднее.
На грядущие выходные синоптики обещают в Челябинске комфортные -3…-5 градусов. Серьезных осадков не ожидается да и шквалистого ветра не будет. По области прогнозируют немногим холоднее, но также без погодных катаклизмов.
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ИСТОЧНИК KP.RU