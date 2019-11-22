В центре Челябинска столкнулись три маршрутки

СЕГОДНЯ 07:57 2019-11-22T07:57:53+03:00

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Сегодня утром, 22 ноября, на остановке «Детский мир» в сторону ЧТЗ столкнулись три маршрутных такси №128, №42 и №112. По словам очевидцев, маршрутка №128 въехала в 42-ю, а та откатилась в 112-ую. На место приехали ГИБДД и скорая помощь.

— Пострадали четверо взрослых пассажиров. Они получили ушибы и ссадины, кто-то разбил нос. Серьезных травм и переломов нет. Всех пострадавших увезли на каретах скорой помощи, — сообщает издание «Челябинск. Сегодня».

Пострадавшие получили ушибы и ссадины. Фото: Анастасия Карамышева

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют сотрудники ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU