В минсельхозе Челябинской области подведены итоги сельскохозяйственного сезона

СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-22T08:24:51+03:00

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В Челябинской области собран один миллион 865 тысяч тонн зерна. Показатели сбора выше средних многолетних значений за последние пять лет, исключая 2017 год, когда был собран рекордный для региона урожай. Итоги уборочной кампании обсуждались на аппаратном совещании у Губернатора Челябинской области Алексея Текслера, а также на очередном селекторном совещании с сельскохозяйственными районами области.

В завершающемся году объективным фактором, повлиявшим на урожай, стала засуха. В результате неблагоприятных погодных условий в четырех сельских муниципалитетах Челябинской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

— Наибольший урожай зерна получили хлеборобы Троицкого района — 217 тысяч тонн, Октябрьского района — 180 тысяч тонн, в Брединском и Кизильском — по 145 тысяч тонн. Наибольшей урожайности добились в Сосновском, Аргаяшском и Чебаркульском районах, там с каждого гектара собрано свыше 22 центнеров. ООО «Чебаркульская птица» достигнута урожайность 28 центнеров с гектара — отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Третий год в регионе отмечается высокое качество зерна — из всего объема собранной в текущем году пшеницы 91,7 %— продовольственная: 3 и 4 класса.

План сбора картофеля перевыполнен на 47%, овощей — на 18%. Собрано 133 тысячи тонн картофеля и 41,6 тысячи тонн овощей открытого грунта. Кроме этого, тепличные комплексы области планируют собрать 27 тысяч тонн огурцов, томатов и зеленных культур.

Собранные овощи и картофель есть, где хранить благодаря модернизации мощностей для хранения урожая. В 2019 году появилось еще два картофелехранилища общей мощностью 8 тысяч тонн. Хорошие производственные показатели уборки урожая, вопреки погоде, стали возможны благодаря приобретению аграриями современных тракторов, комбайнов, сушильного оборудования, а также применению удобрений, на что из областного бюджета выделяются субсидии.

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