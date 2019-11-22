Аналитики рассказали, как жители Челябинска относятся к сексу на первом свидании
Любопытное исследование провели аналитики Zoom Market. Они составили рейтинг по отношению россиян к сексу на первом свидании. Жителям 25 крупных городов задавали два вопроса: «Вы допускаете возможность секса на первом свидании?», «У Вас был секс на первом свидании?».
Оказалось, больше половины жителей России (55%) допускают возможность сексуального контакта при первой встрече. Причем, на секс с малознакомым человеком готовы 94% мужчин и лишь 14% женщин.
Челябинск оказался одним из самых пуританских городов в стране. Он находится на 19 месте рейтинга. Об этом сообщает издание «Полит.74».
Возглавил рейтинг Санкт-Петербург. На втором месте — Воронеж, на третьем — Москва. Самые строгие нравы — в Махачкале, Казани и Уфе.
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ИСТОЧНИК KP.RU