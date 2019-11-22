2019-11-22T08:33:37+03:00
Общество

Одиноких стариков из военного городка в Чебаркуле поселят в санаториях

В резиденции губернатора собрался оперативный штаб по устранению последствий коммунального ЧП
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер накануне побывал в военном городке Чебаркуля. Фото: cheltoday.ruАлексей Текслер накануне побывал в военном городке Чебаркуля. Фото: cheltoday.ru
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Накануне в соцсетях пустили слух: в замерзающий военный городок в Чебаркуле прибыл сам министр обороны Сергей Шойгу.

— И забегали начальники, папахи давай менять! — рассказал работник местного ЖЭКа корреспонденту КП-Челябинск. — Все удивились: надо же, до самого министра о нас весточка дошла. Потом выяснилось: прибыл замкомандующего Центрального военного округа.

Визит военного из-за коммунальной аварии неслучаен: за жилищно-коммунальное хозяйство в городке Чебаркуля отвечает минобороны.

А в квартирах городка по-прежнему холодно. Последствия разразившейся несколько дней назад коммунальной аварии не устранены до сих пор. Температура в жилищах +12+15 градусов.

— Ночью пытались запустить систему, ничего пока не получилось, — сообщил источник. — Пока постоянного отопления и подачи горячей воды нет в 20 домах нашего городка.

Утром 22 ноября в резиденции губернатора вновь собрался штаб по устранению последствии аварии. Известно, что на устранении аварии работает 20 бригад.

В школе № 11 Чебаркуля развернут пункт временного размещения: добраться до теплых помещений жители могут на бесплатном транспорте. От аварии больше всего пострадали одинокие пожилые люди. Если они на время устранения аварии пожелают поселиться в санаториях — так тому и быть. Это поручение губернатора.

Подачу тепла в дома военного городка планируется полностью восстановить сегодняшним вечером.

Кстати, Губернатор потребовал немедля провести ревизию всех стояков и сетей, чтобы подготовить дома к подаче тепла. Во время запуска системы в домах будут дежурить аварийные бригады, чтобы моментально устранять нештатные ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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