2019-11-22T09:19:02+03:00
Общество

В Челябинске собирают подарки старикам

Горожан призывают сделать доброе дело в канун Нового года
Андрей АБРАМОВ
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Принять участие в акции «Радость в старость» может любой желающий.Принять участие в акции «Радость в старость» может любой желающий.Фото: Предоставлено организаторами
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Челябинка Ольга Родионова вновь решила провести акцию «Радость в старость». Суть: подарить подарки пенсионерам, которые живут в челябинских домах престарелых. Но дело не просто в материальных презентах. Суть акции в другом.

— Так они могут почувствовать, что они не одиноки. И заодно создадим атмосферу праздника в их однообразных буднях. Ведь вместе с подарком мы доставим большую радость, — рассказывают организаторы.

Стать благотворителем может любой. Для этого нужно взять праздничный пакет и сложить в него любые три вещи из списка, которые дают организаторы: сладости мягкие, пластиковые елочные шары и украшения, красивые календари, наборы для вышивания, настольные игры, шампунь, гель для душа, крем для рук, кружку, чай или полотенце.

Подарки приносите в пункты сбора до 19 декабря. Всю информацию об акции можно найти на странице во «ВКонтакте». Вот телефоны организаторов: +7 (922) 695 53-74, +7 (919) 339-46-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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