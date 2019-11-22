Жителям Челябинской области хотят предложить покупать квартиры в новостройках с мебелью

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-22T09:25:13+03:00

Эксперты считают, что выбирать, какой будет вид квартиры при сдаче, должны покупатели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В России хотят обязать застройщиков сдавать жилье не только с чистовой отделкой, но и с мебелью. С такой инициативой выступила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли по согласованию с Минстроем.

Эксперты уверяют, меблированные квартиры люди будут покупать охотнее. Поскольку стоимость шкафов и диванов будет входить в размер ипотеки. Это выгоднее, чем брать обычный потребительский кредит. Кроме того, это приведет к росту отечественного производства мебели и комплектующих. Но эту идею поддерживают не все. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама» со ссылкой на «Известия».

По мнению экспертов, квартиры с мебелью подскочат в цене. У покупателей должен быть выбор, какая схема им наиболее подходит: с чистовой отделкой или меблированная квартира.

В любом случае, предложение пока обсуждается.

— Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет, — пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU