Жителям Челябинской области хотят предложить покупать квартиры в новостройках с мебелью
В России хотят обязать застройщиков сдавать жилье не только с чистовой отделкой, но и с мебелью. С такой инициативой выступила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли по согласованию с Минстроем.
Эксперты уверяют, меблированные квартиры люди будут покупать охотнее. Поскольку стоимость шкафов и диванов будет входить в размер ипотеки. Это выгоднее, чем брать обычный потребительский кредит. Кроме того, это приведет к росту отечественного производства мебели и комплектующих. Но эту идею поддерживают не все. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама» со ссылкой на «Известия».
По мнению экспертов, квартиры с мебелью подскочат в цене. У покупателей должен быть выбор, какая схема им наиболее подходит: с чистовой отделкой или меблированная квартира.
В любом случае, предложение пока обсуждается.
— Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет, — пояснили в Министерстве строительства и ЖКХ.
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ИСТОЧНИК KP.RU