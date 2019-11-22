2019-11-22T09:30:58+03:00
Общество

Школы Челябинска перейдут на пятидневную неделю

Психическое здоровье детей важно так же, как и физическое. Ученики не должны перерабатывать
Ольга АНТОНОВА
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Суббота для челябинских школьников станет выходным днем.Суббота для челябинских школьников станет выходным днем.Фото: Мария ЛЕНЦ
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О том, что в следующем учебном году большинство школ Челябинской области перейдут на пятидневку, «Комсомолка» сообщила в октябре. О переменах сообщил губернатор Алексей Текслер во время визита в новую школу поселка Есаульский Увельского района.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) первый заместитель губернатора Ирина Гехт подтвердила эту информацию.

— Задачу перехода школ на обучение в одну смену поставил губернатор Челябинской области перед министерством образования. Дети должны отдыхать. Мы часто с вами говорим об укреплении здоровья физического, но ее нужно забывать о психическом здоровье. Детям нужно проводить больше времени с семьей, гулять.

Еще одна задача — переход школ на обучение в одну смену. Это задача будет решаться постепенно. В следующем году в Челябинской области будет построено рекордное число детских садов и школ — 26. Конечно, новые школьные здания разгрузят действующие учебные заведения.

Кроме того, для учеников младших классов вводится программа «Школьное молоко». Когда-то этот опыт был у Южного Урала.

— Обогащенное витамином D коровье молоко или растительное молоко, по показаниям состояния здоровья ребенка — обязательно будет. Плюс, овощная тарелка — морковка, капуста — как вариант здорового перекуса, — сказала Ирина Гехт.

Что ж, морковку грызть куда полезнее, чем объедаться чипсами из школьного буфета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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