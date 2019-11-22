В Челябинске оштрафовали пассажирку самолета, прилетевшего из Москвы

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-22T11:47:49+03:00

В аэропорту Челябинска полиция у трапа встречала пассажирку рейса из Москвы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Она сквернословила и на замечания стюардесс не реагировала

Изменить размер текста: A A

21 ноября к трапу приземлившегося в Челябинске самолета из столицы вызвали наряд транспортной полиции.

Выяснилось, на борту лайнера во время полета дебоширила одна из пассажирок. 21-летняя девушка бранилась матом и на замечания бортпроводников не реагировала.

Как рассказала специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

Вера Кухтина, нарушительницу препроводили в дежурную часть аэропорта. За мелкое хулиганство на нее был составлен административный протокол. Теперь ей придется выплатить штраф (от 500 руб от одной тысячи руб) или провести 15 суток в неволе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU