В Челябинске оштрафовали пассажирку самолета, прилетевшего из Москвы
21 ноября к трапу приземлившегося в Челябинске самолета из столицы вызвали наряд транспортной полиции.
Выяснилось, на борту лайнера во время полета дебоширила одна из пассажирок. 21-летняя девушка бранилась матом и на замечания бортпроводников не реагировала.
Как рассказала специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте
Вера Кухтина, нарушительницу препроводили в дежурную часть аэропорта. За мелкое хулиганство на нее был составлен административный протокол. Теперь ей придется выплатить штраф (от 500 руб от одной тысячи руб) или провести 15 суток в неволе.
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ИСТОЧНИК KP.RU