В Челябинске скверику на Северо-Западе добавят зеленых красок

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-22T13:25:19+03:00

В скверике на Красного Урала высадят деревья. Фото: Андрей АБРАМОВ

Горожане проголосовали за новые деревья, кустарник и многолетние растения

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Обновленное пространство для прогулок — сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала — в следующем году украсят деревьями, кустарником и многолетними растениями. Так решили горожане, проголосовав на портале «Активный житель 74».

Облик скверика уже поменялся: есть детская площадка, множество парковых скамеек, мощеные дорожки. Дело за монтажом фонарей уличного освещения и оформлением огромной клумбы в центре.

На портале электронных голосований у челябинцев спросили, нужны ли в скверике еще деревья? Или достаточно уже имеющихся?

В голосовании участвовали почти 1,2 тыс челябинцев.

— 952 респондента (79,08%) — за высадку деревьев, кустарника и многолетних растений;

— 116 опрошенных (9,72%) — достаточно имеющегося озеленения;

— 125 человек (10,48%) считают, что этот вопрос должны решать специалисты.

Новая «зеленка» в сквере появится в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU