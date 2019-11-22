В Челябинске скверику на Северо-Западе добавят зеленых красок
Обновленное пространство для прогулок — сквер на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала — в следующем году украсят деревьями, кустарником и многолетними растениями. Так решили горожане, проголосовав на портале «Активный житель 74».
Облик скверика уже поменялся: есть детская площадка, множество парковых скамеек, мощеные дорожки. Дело за монтажом фонарей уличного освещения и оформлением огромной клумбы в центре.
На портале электронных голосований у челябинцев спросили, нужны ли в скверике еще деревья? Или достаточно уже имеющихся?
В голосовании участвовали почти 1,2 тыс челябинцев.
— 952 респондента (79,08%) — за высадку деревьев, кустарника и многолетних растений;
— 116 опрошенных (9,72%) — достаточно имеющегося озеленения;
— 125 человек (10,48%) считают, что этот вопрос должны решать специалисты.
Новая «зеленка» в сквере появится в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU