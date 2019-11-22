Из-за аварии часть домов в микрорайоне Парковый остались без воды

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-22T13:48:55+03:00

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Жители микрорайона парковый ждут, когда коммунальщики устранят аварию на водоводе. Минувшей ночью тут случилась утечка воды, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ».

Из-за аварии без воды остались несколько домов-высоток в 47-м микрорайоне. Прорыв трубы произошел на перекрестке улиц Генерала Мартынова и Профессора Благих, но вода залила даже соседние улицы. Так как в Парковом есть проблемы с ливневками, вода все еще не уходит с дорог.

Коммунальщики говорят, что авария незначительная. Ремонтная бригада уже восстанавливает водовод. Вода в жилых домах также появится скоро.

Также рабочие занимаются сбросом воды с проезжей части и очисткой дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU