Из-за аварии часть домов в микрорайоне Парковый остались без воды
Жители микрорайона парковый ждут, когда коммунальщики устранят аварию на водоводе. Минувшей ночью тут случилась утечка воды, сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ».
Из-за аварии без воды остались несколько домов-высоток в 47-м микрорайоне. Прорыв трубы произошел на перекрестке улиц Генерала Мартынова и Профессора Благих, но вода залила даже соседние улицы. Так как в Парковом есть проблемы с ливневками, вода все еще не уходит с дорог.
Коммунальщики говорят, что авария незначительная. Ремонтная бригада уже восстанавливает водовод. Вода в жилых домах также появится скоро.
Также рабочие занимаются сбросом воды с проезжей части и очисткой дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU