2019-11-22T14:28:20+03:00
Общество

На городской свалке в Челябинске начнут откачивать газы

Общественники проинспектировали ход рекультивации [видео]
Ирина Фадюшина
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Фото: АнтиСМОГ/vk.comФото: АнтиСМОГ/vk.com
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В декабре на закрытой городской свалке начнут устанавливать систему дегазации. В массу отходов опустят множество вертикальных гибких скважин, которые на поверхности подсоединяются к горизонтальным, образуя туго сцепленную сетчатую газодренажную систему. Об этом сообщает агентство «Урал-пресс-информ».

— На сегодняшний день порядка 240 тыс. кубометров грунта переформировано. Начали устройство основания под армогрунтовую стену прямо за теплотрассой. К весне у нас должна быть готова система сбора фильтрата и ливневых стоков. Мы рассчитываем, что за зиму соберем по периметру армогрунтовую стену. С северной стороны подготовили три яруса откосов, — рассказал главный специалист по проекта Уральского региона компании «РосРАО» Дмитрий Тюрин.

Основной этап рекультивации свалки начался в текущем месяце. Будет полностью сформирован четырехуровневый полигон, который укроют специальными материалами, чтобы исключить попадание в атмосферу образующегося газа.

После основного этапа последуют технический и биологический. В 2024 году на месте свалки появится зеленый холм.

Экопатруль АнтиСМОГ на челябинской городской свалке. 20 ноября 2019.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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