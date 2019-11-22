2019-11-22T14:54:31+03:00
Общество

Челябинск первым в России уложит под ноги горожан оригинальные люки

Конкурс заявок уже объявлен
Лидия ПЕСКОВА
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На красивые в городе поменяют почти две сотни люков.На красивые в городе поменяют почти две сотни люков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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176 люков канализации, расположенных на центральных улицах города, поменяют на люки-картины. Об этом сообщает благотворительный фонд «Мечта».

Именно этот фонд собирают заявки от местных предпринимателей, желающих украсить улицы своим брендом. Правда, выдвинуты два условия: предприниматели должны быть местными, а макет изображения — оригинальным и красивым.

Впервые о красоте чугунных люков более сорока лет назад задумались в Японии. Там идея уже нашла воплощение на улицах больших и маленьких городов. Челябинск может стать первым в России, кто подхватит идею.

Такая красота лежит в Харбине. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Такая красота лежит в Харбине.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

— В городе много мест, где нужна замена люков. Мы надеемся, что дизайн новых отразит особенности региональных брендов и украсит Челябинск, — говорит руководитель благотворительного фонда «Мечта» Сергей Ермаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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