В Челябинске прокуратура проверит причины коммунального ЧП в Парковом

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-22T15:01:49+03:00

Вода превратила дорогу в Парковом в настоящую реку. Фото: группа "Нетипичный Челябинск" vk.com

Изменить размер текста: A A

ЧП на сетях водовода в микрорайоне Парковый в Челябинске случилось ночью 22 ноября. Из-за лопнувшей трубы «обезвоженными» оказались несколько высоток. Вода залила дорогу по ул. Генерала Мартынова, стоянку и тротуар.

Причины коммунальной аварии проверила прокуратура Курчатовского района. Сети водовода лопнули около 00.30 у дома № 12 по ул. Генерала Мартынова. Как подчеркнули в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, коммунальная авария спровоцировала угрозу жизни и здоровью граждан, их имуществу.

Выяснилось, причина аварии — в халатном отношении коммунальщиков к сетям. Директору муниципального предприятия «Производственное водоснабжение и водоотведение» внесено представление об устранении нарушений закона. К ответственности должны быть привлечены виновные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU