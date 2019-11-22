В Челябинске прокуратура проверит причины коммунального ЧП в Парковом
ЧП на сетях водовода в микрорайоне Парковый в Челябинске случилось ночью 22 ноября. Из-за лопнувшей трубы «обезвоженными» оказались несколько высоток. Вода залила дорогу по ул. Генерала Мартынова, стоянку и тротуар.
Причины коммунальной аварии проверила прокуратура Курчатовского района. Сети водовода лопнули около 00.30 у дома № 12 по ул. Генерала Мартынова. Как подчеркнули в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, коммунальная авария спровоцировала угрозу жизни и здоровью граждан, их имуществу.
Выяснилось, причина аварии — в халатном отношении коммунальщиков к сетям. Директору муниципального предприятия «Производственное водоснабжение и водоотведение» внесено представление об устранении нарушений закона. К ответственности должны быть привлечены виновные.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU