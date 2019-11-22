2019-11-22T15:01:49+03:00
Общество

В Челябинске прокуратура проверит причины коммунального ЧП в Парковом

Ночью без воды остались жильцы нескольких высоток
Ольга АНТОНОВА
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Вода превратила дорогу в Парковом в настоящую реку. Фото: группа "Нетипичный Челябинск" vk.comВода превратила дорогу в Парковом в настоящую реку. Фото: группа "Нетипичный Челябинск" vk.com
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ЧП на сетях водовода в микрорайоне Парковый в Челябинске случилось ночью 22 ноября. Из-за лопнувшей трубы «обезвоженными» оказались несколько высоток. Вода залила дорогу по ул. Генерала Мартынова, стоянку и тротуар.

Причины коммунальной аварии проверила прокуратура Курчатовского района. Сети водовода лопнули около 00.30 у дома № 12 по ул. Генерала Мартынова. Как подчеркнули в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, коммунальная авария спровоцировала угрозу жизни и здоровью граждан, их имуществу.

Выяснилось, причина аварии — в халатном отношении коммунальщиков к сетям. Директору муниципального предприятия «Производственное водоснабжение и водоотведение» внесено представление об устранении нарушений закона. К ответственности должны быть привлечены виновные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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