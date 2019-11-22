В Челябинской области два бухгалтера похитили бюджетные миллионы

СЕГОДНЯ 16:07 2019-11-22T16:07:25+03:00

В Троицкой больнице два бухгалтера начисляли себе липовую зарплату. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сотрудники одной из больниц Троицкого района оформляли липовые документы

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Фигурантами уголовного дела, которое сейчас расследует Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области стали два бухгалтера больницы Троицкого района. За два года они похитили более 2,3 млн бюджетных денег.

Как следует из материалов следствия, криминальный дуэт выписывал липовые документы и начислял себе поддельные размеры зарплаты. Украденными суммами они погашали свои же кредиты.

Главного бухгалтера и сотрудницу бухгалтерии обвиняют в мошенничестве и легализации незаконно приобретенных денежных средств.

Раскрыто преступление сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Силовики осуществляют оперативное сопровождение.

ИСТОЧНИК KP.RU