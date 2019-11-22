В Челябинске продавец обувного магазина придумала хитрую схему воровства
В полицию Курчатовского района обратился директор обувного магазина: бухгалтер не досчиталась в кассе 11 тысяч рублей. Никто из работников в краже не признавался.
Следователи еще раз опросили всех сотрудников, посмотрели документацию и в ней нашли нарушения. Оказалось что девушка-продавец оформила дважды договор возврата товара. Одна сумма пришла на счет магазина, а другая — на ее личную карту.
— Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Нарушителю грозит лишения свободы на срок до двух лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В ожидании суда продавца отпустили под подписку о невыезде.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU