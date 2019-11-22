2019-11-22T17:40:18+03:00
Происшествия

В Челябинске продавец обувного магазина придумала хитрую схему воровства

Злой умысел разгадали полицейские
Ольга АНТОНОВА
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Фото: Владимир ВелегуринФото: Владимир Велегурин
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В полицию Курчатовского района обратился директор обувного магазина: бухгалтер не досчиталась в кассе 11 тысяч рублей. Никто из работников в краже не признавался.

Следователи еще раз опросили всех сотрудников, посмотрели документацию и в ней нашли нарушения. Оказалось что девушка-продавец оформила дважды договор возврата товара. Одна сумма пришла на счет магазина, а другая — на ее личную карту.

— Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Нарушителю грозит лишения свободы на срок до двух лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ожидании суда продавца отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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