2019-11-23T08:25:00+03:00
Общество

В Москве утвердили нового челябинского омбудсмена. Кто он такой

Теперь кандидатуру Антона Шарпилова рассмотрят депутаты Законодательного Собрания
Ольга АНТОНОВА
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Антон Шарпилов служил в спецназе ВМФ. Фото: соцсети.Антон Шарпилов служил в спецназе ВМФ. Фото: соцсети.
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Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

1 ноября губернатор Алексей Текслер предложил на должность омбудсмена кандидатуру Антона Шарпилова.

«Хоть он еще молод, но у него большой опыт общественной работы. Антон Юрьевич — член Общественной палаты области, возглавляет отделение «Поискового движения России», руководил «Областным центром дополнительного образования детей». В общем, много взаимодействует с подрастающим поколением. Определенно, в нем есть нацеленность на результат, огромное желание помогать людям, защищать их интересы», — сообщил тогда Алексей Текслер в соцсетях.

Антону Шарпилову предложено пройти стажировку, чтобы наладить оперативное взаимодействие с отраслевыми подразделениями аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, сообщает сайт омбудсмена.

Напомним, должность Уполномоченного по правам человека в регионе стала вакантной после того, как по решению губернатора Алексея Текслера омбудсмен Маргарита Павлова стала сенатором от региона.

Теперь кандидатуру Антона Шарпилова рассмотрят члены комитета по законодательству Законодательного Собрания Челябинской области, после чего вынесут вопрос на обсуждение регионального парламента.

Антону Шарпилову 31 год. У него высшее образование (закончил Челябинскую государственную аграрную академию), он служил в спецназе ВМФ. Член Общественной палаты Челябинской области.

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Провела встречу с кандидатами на должность уполномоченного по правам человека в Республиках Крым, Марий Эл и Челябинской области. Считаю, что все кандидаты, опираясь на лучший опыт своих предшественников, станут достойными омбудсменами своего региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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