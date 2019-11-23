2019-11-23T09:25:23+03:00
Дом. Семья

В Челябинской области спасают лебедя с дробью в крыле

Врачи вырабатывают план лечения
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Птицу осмотрели, провели рентген.Птицу осмотрели, провели рентген.
Изменить размер текста:

На льду озера в Варненском районе рыбаки заметили лебедя. Белоснежная птица не управляла крылом, не пыталась спастись бегством. Рыбаки позвонили в министерство экологии Челябинской области. Прибывшие инспекторы птицу забрали, и, оформив все положенные документы, с рук на руки передали активистам Челябинского орнитологического общества.

— Оказалось, это взрослый самец лебедя-шипуна, — говорит председатель областного орнитологического общества Ирина Чухарева. — В ветеринарном госпитале «Панацея» птицу осмотрели, провели рентген. Диагностирован вывих лопатко-плечевого сустава со смещением. В теле птицы обнаружены четыре круглых инородных предмета. Скорее всего, птицу подбили дробью. В легких лебедя есть затемнения.

Лебедя ждет операция: нужно вправить кости крыла, вытащить из тела дробь. Предстоит тщательное обследование легких лебедя и курс лечения дыхательной системы.

Кров и лечение раненой птице обеспечил руководитель приюта диких животных и птиц «Спаси меня!» Карен Даллакян. У Даллакяна на птичьем подворье сейчас живет десять искалеченных лебедей.

— Новенький сейчас в карантине. Нужно исключить все инфекции, чтобы определить тактику лечения, — сказал корреспонденту КП-Челябинск Карен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Привет, Земля! К нам летит астероид, схожий с челябинским метеоритом
В военном городке Чебаркуля аварию на сетях ликвидируют 28 бригад
Участник «Дома-2» из Челябинска предложил Ольге Бузовой поехать в детдом
В Москве утвердили нового челябинского омбудсмена. Кто он такой
В Челябинске отправили под стражу белого казахского банкира
Виталий Мутко рассказал, почему из Челябинска перенесли саммиты ШОС и БРИКС
В Челябинске продавец обувного магазина придумала хитрую схему воровства
В центре Челябинска столкнулись маршрутка и грузовая «Газель»
В Челябинской области два бухгалтера похитили бюджетные миллионы
В Челябинской области построено 210 детских площадок
В Челябинске прокуратура проверит причины коммунального ЧП в Парковом
Челябинск первым в России уложит под ноги горожан оригинальные люки
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
Воспитанники спортшколы «Трактор» выиграли «бронзу» на всероссийском турнире в Сочи
В Челябинской области отопительный сезон пройдет под личным контролем чиновников
На городской свалке в Челябинске начнут откачивать газы
Из-за аварии часть домов в микрорайоне Парковый остались без воды
В Челябинске открывается новый пункт оформления ДТП
В Челябинске скверику на Северо-Западе добавят зеленых красок
В Кургане собирают деньги на лечение девочки с самым большим родимым пятном в России
Нелегал-азиат проник в Челябинскую область
В военном городке Чебаркуля промерзшие дома к теплу будут подключать по одному
Ветврач-блогер из Челябинска, спасающий животных от усыпления, попал на Первый канал
В Челябинске оштрафовали пассажирку самолета, прилетевшего из Москвы
Наталья Котова стала вице-губернатором
Журналисты составили рейтинг стран-партнеров Челябинской области
«Проверка реакции народа»: что думают жители Челябинска об отмене новой медкомиссии для водителей