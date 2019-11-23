В Челябинской области спасают лебедя с дробью в крыле

СЕГОДНЯ 09:25 2019-11-23T09:25:23+03:00

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На льду озера в Варненском районе рыбаки заметили лебедя. Белоснежная птица не управляла крылом, не пыталась спастись бегством. Рыбаки позвонили в министерство экологии Челябинской области. Прибывшие инспекторы птицу забрали, и, оформив все положенные документы, с рук на руки передали активистам Челябинского орнитологического общества.

— Оказалось, это взрослый самец лебедя-шипуна, — говорит председатель областного орнитологического общества Ирина Чухарева. — В ветеринарном госпитале «Панацея» птицу осмотрели, провели рентген. Диагностирован вывих лопатко-плечевого сустава со смещением. В теле птицы обнаружены четыре круглых инородных предмета. Скорее всего, птицу подбили дробью. В легких лебедя есть затемнения.

Лебедя ждет операция: нужно вправить кости крыла, вытащить из тела дробь. Предстоит тщательное обследование легких лебедя и курс лечения дыхательной системы.

Кров и лечение раненой птице обеспечил руководитель приюта диких животных и птиц «Спаси меня!» Карен Даллакян. У Даллакяна на птичьем подворье сейчас живет десять искалеченных лебедей.

— Новенький сейчас в карантине. Нужно исключить все инфекции, чтобы определить тактику лечения, — сказал корреспонденту КП-Челябинск Карен.

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