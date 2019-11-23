В военном городке Чебаркуля аварию на сетях ликвидируют 28 бригад
Накануне вечером, на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий коммунального ЧП в Чебаркуле, губернатору Алексею Текслеру доложили, что на место стянуты силы и средства из военных частей Челябинска, Омска, Екатеринбурга. Плюс, гражданские специалисты из Челябинска и нескольких городов Южного Урала. Новая теплосеть готова к работе, котельная работает в привычном режиме.
Губернатор, напомним, выезжал на место ЧП. Алексей Текслер заявил, что нельзя людей делить по ведомственному принципу: за благополучие и безопасность всех жителей Челябинской области отвечают региональные власти.
Вчера новые системы теплоснабжения начали поэтапно заполнять.
В субботу, 23 ноября, в Чебаркуле работают замгубернатора Сергей Шаль и министр строительства Виктор Тупкин.
Всего в городке круглые сутки работают 28 аварийных бригад. Режим повышенной готовности для экстренных служб не отменен. В нескольких домах отопления и горячей воды пока нет.
— Пошли восьмые сутки ожидания и надежды. Температура в квартире +15. Работают два обогревателя. Возле каждого дома установлены палатки для обогрева. Военные, местные коммунальщики работают сутками. Солдатики обходят квартиры, узнают температуру в жилищах. Жалко военных, жалко слесарей… Но отопления в моем доме пока нет, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница военного городка Наталья Гордеева.
Аварийные бригады вкалывают круглосуточно. Фото: minstroy74.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU