2019-11-23T11:33:52+03:00
Общество

В военном городке Чебаркуля аварию на сетях ликвидируют 28 бригад

Вместе работают военные и гражданские из Миасса, Златоуста Кусы, Кыштыма, Пласта, Челябинска, Омска, Екатеринбурга
Ольга АНТОНОВА
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Заместитель губернатора Серей Шаль сегодня работает в Чебаркуле. Фото: minstroy74.ruЗаместитель губернатора Серей Шаль сегодня работает в Чебаркуле. Фото: minstroy74.ru
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Накануне вечером, на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий коммунального ЧП в Чебаркуле, губернатору Алексею Текслеру доложили, что на место стянуты силы и средства из военных частей Челябинска, Омска, Екатеринбурга. Плюс, гражданские специалисты из Челябинска и нескольких городов Южного Урала. Новая теплосеть готова к работе, котельная работает в привычном режиме.

Губернатор, напомним, выезжал на место ЧП. Алексей Текслер заявил, что нельзя людей делить по ведомственному принципу: за благополучие и безопасность всех жителей Челябинской области отвечают региональные власти.

Вчера новые системы теплоснабжения начали поэтапно заполнять.

В субботу, 23 ноября, в Чебаркуле работают замгубернатора Сергей Шаль и министр строительства Виктор Тупкин.

Всего в городке круглые сутки работают 28 аварийных бригад. Режим повышенной готовности для экстренных служб не отменен. В нескольких домах отопления и горячей воды пока нет.

— Пошли восьмые сутки ожидания и надежды. Температура в квартире +15. Работают два обогревателя. Возле каждого дома установлены палатки для обогрева. Военные, местные коммунальщики работают сутками. Солдатики обходят квартиры, узнают температуру в жилищах. Жалко военных, жалко слесарей… Но отопления в моем доме пока нет, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница военного городка Наталья Гордеева.

Аварийные бригады вкалывают круглосуточно. Фото: minstroy74.ru

Аварийные бригады вкалывают круглосуточно. Фото: minstroy74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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