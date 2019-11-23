2019-11-23T12:13:02+03:00
Общество

Привет, Земля! К нам летит астероид, схожий с челябинским метеоритом

Небесное тело диаметром до 15 метров обнаружила техника Роскосмоса
Ольга АНТОНОВА
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Осколок Челябинского метеорита теперь - гвоздь экспозиции Исторического музея Челябинской области.Осколок Челябинского метеорита теперь - гвоздь экспозиции Исторического музея Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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15 февраля 2013 года — второй день рождения Челябинска. Просвистевший над нашими головами метеорит наделал много шума, спровоцировал огромную воздушную волну, но навредил промышленному городу минимально. На наше счастье, он взорвался в небе. Что было б, если бы небесное тело угодило в одно из многочисленных предприятий первого класса опасности?

Сегодня осколок метеорита, упавший в озеро Чебаркуль,музейный экспонат, «гвоздь» экспозиции Исторического музея Челябинской области. О том дне на память нам остались многочисленные фото и видеозаписи белого хвоста метеорита в небе и яркой вспышки его взрыва.

В ноябре система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве Роскосмоса обнаружила астероид. По оценкам специалистов, небесное тело имеет диаметр 10-15 метров. Габариты, подчеркнули в Роскосмосе, сопоставимы с Челябинским метеоритом.

По мнению ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александра Панова, опасности для землян астероид не представляет. Он заявил, что факт обнаружения небесного тела говорит о том, что система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве Роскосмоса работает хорошо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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