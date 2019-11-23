2019-11-23T13:39:52+03:00
Общество

В Челябинске дата открытия аэропорта пока не определена

В новом здании побывал губернатор Алексей Текслер
Ольга АНТОНОВА
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В темноте на фасаде нового терминала сияет электрическими огнями имя физика Игоря Курчатова. Фото: соцсети.В темноте на фасаде нового терминала сияет электрическими огнями имя физика Игоря Курчатова. Фото: соцсети.
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Вот так раз. На неделе «Комсомолка» сообщила, что открытие нового терминала аэропорта Баландино запланировано на 28 ноября. Об этом нашему корреспонденту сообщил пресс-секретарь авиапредприятия Сергей Куклев. Этот срок озвучивался с самого начала.

Но в пресс-службе челябинского аэропорта акцентируют внимание: пока день открытия не определен. Уточняется список гостей. 28 число — ориентировочная дата.

В любом случае, речь идет о долгих переносах сроков, ведь новый терминал готов к эксплуатации. Накануне вечером в здании побывал губернатор Алексей Текслер. На своей странице в сети Инстаграм он выложил селфи и подписал: «В нашем новом аэропорту».

Напомним, неделю назад терминал стал объектом шуток из-за не до конца смонтированного на фасаде имени легендарного физика Игоря Курчатова, в честь которого назван аэропорт. Впрочем, в законченном виде надпись появилась оперативно.

Губернатор Алексей Текслер сделал селфи в новом терминале. Фото: instagram.com/alexeytexler.official/

Губернатор Алексей Текслер сделал селфи в новом терминале. Фото: instagram.com/alexeytexler.official/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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