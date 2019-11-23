В жилые дома военного городка в Чебаркуле тепло придет к вечеру

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-23T14:02:11+03:00

Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Шаль. Он работает на месте коммунального ЧП

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В субботу, 23 ноября, в замерзающий военный городок Чебаркуля по распоряжению главы региона Алексея Текслера выехал заместитель губернатора Сергей Шаль. Восьмые сутки из-за крупномасштабной аварии в домах нет ни отопления, ни горячей воды.

Сергей Шаль сообщил, что на устранении последствий коммунального ЧП трудится круглые сутки 28 аварийных бригад — Центрального военного округа и гражданских — из окрестных городов и из Челябинска.

— Вчера, как и было запланировано, закончен монтаж системы теплоснабжения, приступили к ее заполнению. К сожалению, ночью выяснилось, что неисправна одна из секционных задвижек. Пришлось полностью отключить теплотрассу, отремонтировать задвижку. В субботу, по окончании ремонтных работ, повторно заполнили теплотрассу. В 12.00 начали постепенно подключать дома. В котельной запущен циркуляционный насос. Ожидаем, что к 19.00 тепло дойдет до каждого дома, — сказал Шаль.

На особом контроле несколько двухэтажек, где, возможно немного подморожена верхняя разводка отопления. Подключение каждого дома, каждого подъезда идет под контролем аварийных бригад.

— До полного включения всех домов на месте будет работать дежурный персонал. Координирует всю работу лично командующий войсками ЦВО, — сказал Шаль.

Вот так холод в квартирах переносят питомцы жителей военного городка. Фото: Юлия Волхонская.

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ИСТОЧНИК KP.RU