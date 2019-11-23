2019-11-23T18:02:10+03:00
Общество

Жители Челябинска готовятся отметить День матери

Обитатели социальных сетей выкладывают в своих пабликах подарки мамам
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинцы поздравляют своих мам с Днем матери. Фото: СОЦСЕТИ.Челябинцы поздравляют своих мам с Днем матери. Фото: СОЦСЕТИ.
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В южноуральской столице будут отмечать День матери. О том, как челябинцы любят своих мам и готовятся к этому празднику, рассказывают в соцсетях.

В паблике «Парковый» разместили нетривиальные кондитерские изделия. Это торты, капкейки и печенье с рисунками из всем известного мультика «Про Мамонтенка».

Капкейки, торты и печение испекли для любимых мам. Фото: СОЦСЕТИ.

Капкейки, торты и печение испекли для любимых мам. Фото: СОЦСЕТИ.

Торт - излюбленное женское лакомство. Фото: СОЦСЕТИ.

Торт - излюбленное женское лакомство. Фото: СОЦСЕТИ.

В соцсети «Подслушано Нязепетровск» напоминают, что лучший подарок для мамы — это цветы, и размещают прекрасные фото букетов.

Лучший подарок для мамы - букет цветов. Фото: СОЦСЕТИ.

Лучший подарок для мамы - букет цветов. Фото: СОЦСЕТИ.

В крупных торговых комплексах проводятся конкурсы и интерактивные игры с детьми.

В крупных торговых сетях проводятся праздничные представления, посвященные Дню матери. Фото: СОЦСЕТИ.

В крупных торговых сетях проводятся праздничные представления, посвященные Дню матери. Фото: СОЦСЕТИ.

Кроме того, в столице Южного Урала завтра пройдут торжественные мероприятия в честь Дня матери. Центральная библиотека имени А. С Пушкина, ул. Коммуны, 69 проведет VIII городской творческий фестиваль «С любовью к маме».

В праздничных мероприятиях участвуют детские коллективы. Фото: СОЦСЕТИ.

В праздничных мероприятиях участвуют детские коллективы. Фото: СОЦСЕТИ.

Традиционно в России именно в этот день чествуют любимых мам. Он отмечается в это воскресенье, 24 ноября.

"Комсомолка" поздравляет всех мам с их замечательным днем и желает счастья, здоровья, благополучия и неиссякаемой любви!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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