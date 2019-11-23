Жители Челябинска готовятся отметить День матери
В южноуральской столице будут отмечать День матери. О том, как челябинцы любят своих мам и готовятся к этому празднику, рассказывают в соцсетях.
В паблике «Парковый» разместили нетривиальные кондитерские изделия. Это торты, капкейки и печенье с рисунками из всем известного мультика «Про Мамонтенка».
Капкейки, торты и печение испекли для любимых мам. Фото: СОЦСЕТИ.
Торт - излюбленное женское лакомство. Фото: СОЦСЕТИ.
В соцсети «Подслушано Нязепетровск» напоминают, что лучший подарок для мамы — это цветы, и размещают прекрасные фото букетов.
Лучший подарок для мамы - букет цветов. Фото: СОЦСЕТИ.
В крупных торговых комплексах проводятся конкурсы и интерактивные игры с детьми.
В крупных торговых сетях проводятся праздничные представления, посвященные Дню матери. Фото: СОЦСЕТИ.
Кроме того, в столице Южного Урала завтра пройдут торжественные мероприятия в честь Дня матери. Центральная библиотека имени А. С Пушкина, ул. Коммуны, 69 проведет VIII городской творческий фестиваль «С любовью к маме».
В праздничных мероприятиях участвуют детские коллективы. Фото: СОЦСЕТИ.
Традиционно в России именно в этот день чествуют любимых мам. Он отмечается в это воскресенье, 24 ноября.
"Комсомолка" поздравляет всех мам с их замечательным днем и желает счастья, здоровья, благополучия и неиссякаемой любви!
К ЧИТАТЕЛЯМ
А как вы поздравите своих мам?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU