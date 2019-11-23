2019-11-23T18:34:46+03:00
Общество

В Челябинске высмеяли подростковую моду на голые щиколотки

Родители призывают молодежь задуматься о последствиях
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: СОЦСЕТИ. Паблик Подслушано ЛенинскийФото: СОЦСЕТИ. Паблик Подслушано Ленинский
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В социальной сети «ВКонтакте» неравнодушный родитель разместил фото подростков с открытыми лодыжками. И подписал: «Куда смотрят родители?»

Дарина Губайдуллина объяснила:

— Сейчас мода такая.

А Анна Кудрявцева написала:

— Даже походка у тела подкосилась.

Несмотря на то, что погода в Челябинске 24 ноября катаклизмов не предвещает: утром будет — 6... — 4. Днем потеплеет до — 4 ... — 3 градусов по Цельсию. Однако ожидается небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, скорость до 5 м/с.

Мода модой, но молодежь редко думает о последствиях. Если все же хочется и дальше использовать удобную спортивную обувь, то стоит хотя бы приобрести кроссовки с утеплителем.

КСТАТИ

Специалисты считают, что открытые щиколотки пришли из рекламного мира. Чтобы акцентировать внимание на обуви, во время съемок стали подворачивать джинсы. Другой вариант объяснения связан именно с рекламой джинсов. Их подворачивали, чтобы продемонстрировать шов, который указывал на качество изделия.

Менее правдоподобно выглядит история о том, что в азиатских странах в съемках рекламы участвовали длинноногие модели из Европы. Обычные джинсы им были коротки, поэтому на снимках были видны оголенные щиколотки. Как бы там ни было, но никто не навязывал укороченный стиль, а он был подхвачен большинством потребителей и пришелся им по вкусу.

Есть еще одно предположение, которое связано с изменениями в мужском гардеробе. Мужская мода сегодня черпает образы из женской моды. Голые лодыжки как раз оттуда. К тому же обувь без носков выглядит более контрастно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А что вы думаете о молодежной моде?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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