В военном городке Чебаркуля начали отапливать дома

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-23T18:43:33+03:00

Работали круглые сутки. И сейчас, когда система запущена, аварийные бригады дежурят у каждого дома. Фото: minstroy74.ru

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После восьми суток холода в квартирах, когда столбик термометра не поднимался выше +15 градусов, наконец, в дома подается тепло. В военном городке Чебаркуля 28 аварийных бригад, командированных Центральным военным округом, и гражданские коллеги, отправленные из окрестных городов, круглые сутки работали на прокладке новых сетей и запуске системы.

В замерзший городок выезжал губернатор Алексей Текслер. Оперативный штаб, с участием всех профильных ведомств региона, представителей ЦВО заседал несколько раз в день, анализируя оперативную ситуацию.

В субботу, 23 ноября, на месте работал заместитель губернатора Сергей Шаль, министр строительства Виктор Тупикин, его первый зам Иван Белавкин. Ближе к 20.00 отопление начало подаваться в дома.

— Все сети циркулируют в нормальном режиме — это была главная задача. Тепло уже подается, идет регулировка внутри домов. Сейчас постепенно отопление начнет подаваться в квартиры. Часть домов, школа и детский сад уже запустили, — сказал Иван Белавкин.

Все 28 аварийных бригад будут на месте до полной нормализации ситуации.

В военном городке Чебаркуля работает круглосуточная горячая линия: (35168) 2-13-98.

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ИСТОЧНИК KP.RU