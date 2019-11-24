В Челябинске коммунальная авария в «Академ Риверсайд» оставила без воды несколько домов
Днем 23 ноября в челябинском мкрорайоне «Академ» на Северо-Западе произошла коммунальная авария. В районе троллейбусного депо прорвало коммуникации. Без воды остался десяток домов.
— Хлещет вода на бывшем троллейбусном кольце, Молодогвардейцев, 74, в Челябинске. Службы пока стоят, зевают, разглядывают потоп. Стоянку затапливает доверху.Из крана идет ржавая вода. Очередное коммунальное ЧП, которое в этом городе, в этой стране не минует никого, — расскапзала житель микрорайона, журналист Ирина Гундарева.
Коммунальные службы сработали оперативно. За несколько часов устранили течь и в тот же вечер вернули водоснабжение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU