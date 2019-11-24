В Челябинске коммунальная авария в «Академ Риверсайд» оставила без воды несколько домов

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-24T08:50:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 23 ноября в челябинском мкрорайоне «Академ» на Северо-Западе произошла коммунальная авария. В районе троллейбусного депо прорвало коммуникации. Без воды остался десяток домов.

— Хлещет вода на бывшем троллейбусном кольце, Молодогвардейцев, 74, в Челябинске. Службы пока стоят, зевают, разглядывают потоп. Стоянку затапливает доверху.Из крана идет ржавая вода. Очередное коммунальное ЧП, которое в этом городе, в этой стране не минует никого, — расскапзала житель микрорайона, журналист Ирина Гундарева.

Коммунальные службы сработали оперативно. За несколько часов устранили течь и в тот же вечер вернули водоснабжение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU