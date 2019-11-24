Перед Новым годом мошенник оставил жителя Челябинской области без красной икры

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-24T09:47:23+03:00

Мужчина закупил икры на 100 тысяч рублей, но остался ни с чем. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Житель Трехгорного пришел в полицию — сообщил, что его обманули. В интернете он нашел объявление о продаже красной икры по выгодной цене. Собирался закупить перед Новым годом крупную партию. Вероятно, хотел заработать на деликатесе. Перевел деньги поставщику, а тот исчез.

Южноуралец договорился на 50 кг красной икры. За это продавец запросил более 100 тысяч рублей. Деньги попросил прислать на карту. Как только средства упали на счет, телефон поставщика оказался навсегда выключен.

— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По статье грозит до пяти лет колонии. Устанавливаем лиц, которые организовали аферу. При совершении сделки через интернет старайтесь заказывать товар наложенным платежом и оплачивайте покупку при получении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU