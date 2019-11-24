2019-11-24T12:22:43+03:00
Общество

В Магнитогорске разыскивают лихача на иномарке, который насмерть снес человека

Полиция просит помощи очевидцев
Андрей АБРАМОВ
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В Магнитогорске насмерть сбили человека.В Магнитогорске насмерть сбили человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Утром 24 ноября в Магнитогорске погиб 58-летний пещеход. Южноуралец переходил дорогу в районе дома по проспекту Ленина, 122 по «зебре» без светофора. В этот момент его сбила машина.

Вызвали скорую, но спасти магнитогорца не удалось. Очевидцы запомнили лихача — он был за рулем белого хэтчбэка BMW первой серии.

— Всем, кому известна любая информация об аварии, просим сообщить по телефону дежурной части ГИБДД (3519) 20-90-14 или 8 (951) 804-57-44. Можно сообщить конфиденциально, — рассказали в УМВД России по Магнитогорску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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