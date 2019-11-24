Известный ветеринар из Челябинска отправляется в Крым спасать тигров

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-24T15:37:28+03:00

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Ветврач из Челябинска Карен Даллакян в своем инстаграме рассказал, что отправляется в Крым. По словам зоозащитника, ежедневно из парка «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» приходят тревожные вести. В первом питомнике у владельца собираются конфисковать 32 тигра и пятерых леопардов. А в зоопарке поговаривают об усыплении 30 медведей. Причина — суды, по которым имущество владельцев зверинцев могут пустить с молотка. Соответственно животных будет нечем кормить и их придется умертвить.

— 27 ноября, мы будем на полуострове. Фонд зоозащиты «Спаси меня» не может допустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе. В «Тайгане», кроме того, живет спасенная челябинцами львица Лола со своим потомством. Мы не останемся в стороне, когда ее жизнь находится под угрозой. На месте я собираюсь ознакомиться со всеми протоколами, актами и предписаниями, выданными государственной ветслужбой Республики Крым. Проанализировать, чем мотивируют свои решения коллеги, проверить работу администрации парка, и дать свое независимое экспертное мнение, — написал Карен Даллакян.

Конфликт местных органов власти и владельцев «Тайган» и «Сказки» начался с претензий к условиям содержания. Якобы заводчики халатно относятся к хищникам, кормят плохой едой и не вакцинируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU