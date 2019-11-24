«Трактор» прервал серию поражений в домашнем матче с «Торпедо»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-24T17:15:35+03:00

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Голы легионеров Томаша Гики и Эндрю Кейлофа позволили черно-белым выйти вперед уже в первом периоде. А во втором — преимущество «Трактора» до трех шайб увеличил Ярослав Косов. Кстати, гол Томаша Гики позволил чеху с семью шайбами стать одним из лучших бомбардиров клуба. Первенство здесь держит еще один легионер — Лукаш Седлак (8 шайб).

В третьем периоде Кейлоф делает дубль, увеличивая счет до 4:0. Теперь на счету Эндрю шесть голов. Матч завершился с «сухим» счетом. Это первый «сухарь» голкипера Владислава Сухачева и всей команды в этом сезоне.

Победой над «Торпедо» «Трактор» прервал серию из пяти поражений. Впереди у черно-белых еще два ближайших домашних матча. Во вторник, 26 ноября «Трактор» сыграет с ЦСКА, а в четверг, 28-го — с «Салаватом Юлаевым» (начало матчей в 19.00).

ИСТОЧНИК KP.RU