2019-11-25T07:46:26+03:00
Общество

Названа валюта, в которой жители Челябинской области чаще всего хранят сбережения

Южноуральцы стали относить в банки больше денег
Андрей АБРАМОВ
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Количество денег на счетах челябинцев выросло.Количество денег на счетах челябинцев выросло.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Жители Челябинской области стали больше откладывать. По крайней мере об этом говорит статистика ЦБ. За девять месяцев 2019 года объем банковских вкладов жителей региона составил 448,7 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в показатель прошлого года, сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Хранить сбережения жители Челябинской области предпочитают в рублях. Лишь каждый десятый доверил вкладу в валюте.

— С начала года, несмотря на снижение ключевой ставки, в кредитных учреждениях уровень процентной ставки по вкладам изменился незначительно. В течение трех кварталов ставка по рублевому вкладу находилась в диапазоне от 5,1% до 6,1%, — комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

КСТАТИ

Средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам в Челябинской области на 1 октября 2019 года составила 5,1%, по депозитам в долларах США — 1,2% , в евро — 0,1%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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