В Челябинске обсуждают жуткую аварию на дорожной развязке
Вечером 24 ноября на дороге Челябинске — Троицк в районе Копейска Logan влетел в дорожном ограждение. Все случилось под дорожной развилкой Еткуль — Курган. В момент аварии на трассе начался снегопад.
— Страшное ДТП, видела как спасатели взрезали машину. Иномарка всмятку, скорость была огромной. За рулем, кажется, сидела девушка, — рассказала КП-Челябинск очевидец аварии.
В Управлении ГИБДД по Челябинской области подтвердили, что за рулем была 33-летняя женщина родом из Троицкого района. Она потеряла управление и врезалась в фонарный столб.
— Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. За последний год она один раз была оштрафована за превышение скорости, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
Авария в Копейске.Видео: VK/Регион - 74
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