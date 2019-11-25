В Челябинске обсуждают жуткую аварию на дорожной развязке

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-25T08:39:32+03:00

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Вечером 24 ноября на дороге Челябинске — Троицк в районе Копейска Logan влетел в дорожном ограждение. Все случилось под дорожной развилкой Еткуль — Курган. В момент аварии на трассе начался снегопад.

— Страшное ДТП, видела как спасатели взрезали машину. Иномарка всмятку, скорость была огромной. За рулем, кажется, сидела девушка, — рассказала КП-Челябинск очевидец аварии.

В Управлении ГИБДД по Челябинской области подтвердили, что за рулем была 33-летняя женщина родом из Троицкого района. Она потеряла управление и врезалась в фонарный столб.

— Водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. За последний год она один раз была оштрафована за превышение скорости, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="606" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/745817" frameborder="0"></iframe> Авария в Копейске.Видео: VK/Регион - 74

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ИСТОЧНИК KP.RU