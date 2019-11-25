Бизнесмена из Челябинской области могут оштрафовать на десятки миллионов за эксплуатацию гастарбайтеров
Управление по вопросом миграции вместе с ОМОНом Росгвардии наведались в цеха под Челябинском, где производят текстильные изделия и занимаются обработкой камня. Рейд оказался результативным: на производствах трудились десятки иностранцев. У 18 мигрантов не было разрешений на работу.
Рабочим выписали штрафы на сумму в 36 000 рублей. Но куда большее наказание грозит бизнесмену, который нанял гастарбайтеров.
— Предпринимателю грозит штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — сообщила в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Выходит, если за каждого из 18 сотрудников выписать максимальный размер штрафа, то он составит 14,4 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU