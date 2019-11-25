2019-11-25T10:20:27+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело на мать из Челябинска, которая побила младенца

Ей грозит до 10 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске мать избила ребенка в больнице.В Челябинске мать избила ребенка в больнице.Фото: Александр ГЛУЗ
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Жуткая история случилась в одной из детских больниц Металлургического района Челябинска еще в августе. Здесь лечение проходил восмимесячный мальчик. В палате он лежал с мамой. Родительница побила младенца, когда у того случилась истерика. Врачи сообщили о происшествии в правоохранельные органы.

— Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего. По статье грозит до 10 лет колонии, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Ребенка у матери забрали органы опеки. Малыш получил тяжелые травмы внутренних органов. Известно, что у женщины также есть трехлетняя дочь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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