2019-11-25T10:34:27+03:00
Общество

Роддом в Челябинске завалили букетами ко Дню матери

Цветы подарили пациенткам и врачам
Андрей АБРАМОВ
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В роддом №8 Челябинска привезли несколько тележек цветов.В роддом №8 Челябинска привезли несколько тележек цветов.Фото: из архива героя публикации
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24 ноября в роддом №8 в Челябинске привезли несколько продуктовых тележек, доверху набитых цветами. Букеты подарили всем женщинам, которых сейчас врачи готовят к родам. Порадовали и акушеров. Презент сделал челябинский флорист Дмитрий Комолов. Всего он передал в больницу 23 цветочных композиции.

— Букеты составлялись в мастерской, и флористы вместе со мной подбирали цветы без запаха. Вдруг у кого-то из мамочек аллергия? — рассказал Дмитрий сайту Hornews.com.

В прошлом году Дмитрий осчастливил дам в роддоме №3. Сам флорист в палаты не заходит — передает все через медсестер. Однако благодарные челябинки позже писали благотворителю в соцсетях теплые слова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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