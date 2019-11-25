«Выскочили из мусорки и вцепились сзади»: в Златоусте стая собак бросилась на девочку, когда она возвращалась из школы

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-25T14:14:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятиклассница шла домой после уроков. В районе Метзавода (Кусинское шоссе, 1) на нее напали бродячие собаки.

— Я хожу из школы №23 мимо помойки. Оттуда и выскочили собаки. Они набросились сзади: прокусили пальто и ногу, — вспоминает девочка. — Спасибо женщине, которая случайно это увидела и отогнала собак. Она спасла меня. Я ее даже не запомнила, так как была сильно напугала. Я побежала домой и рассказала маме.

Собака вцепилась в ногу. От более серьезных травм спасли зимняя одежда и случайная прохожая. Фото из личного архива героини материала.

Мама укушенного ребенка попросила о помощи общественную организацию «Гражданский патруль Златоуст». Помимо бездомных собак, есть еще одна проблема. Машина скорой помощи не может подняться в горку на улице Школьной, где живет семья. Дорога не почищена и не посыпана. Просто лед! А женщина не могла отвести девочку в травмпункт, так как у нее самой серьезные проблемы со здоровьем. Она человек в годах, задыхается. В тот день как раз чувствовала себя плохо.

— Поэтому мы сами съездили с девочкой в травматологию. Укус зафиксировали. Жалобу по поводу данного факта направляю в Прокуратуру, — комментирует активист «Гражданского патрул» Андрей Королев. — Просим администрацию Златоуста наконец-то разобраться с проблемой: провести проверку, организовать отлов и контроль бездомных животных. Родители боятся отпускать своих детей на улицу!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU