«Выскочили из мусорки и вцепились сзади»: в Златоусте стая собак бросилась на девочку, когда она возвращалась из школы
Пятиклассница шла домой после уроков. В районе Метзавода (Кусинское шоссе, 1) на нее напали бродячие собаки.
— Я хожу из школы №23 мимо помойки. Оттуда и выскочили собаки. Они набросились сзади: прокусили пальто и ногу, — вспоминает девочка. — Спасибо женщине, которая случайно это увидела и отогнала собак. Она спасла меня. Я ее даже не запомнила, так как была сильно напугала. Я побежала домой и рассказала маме.
Собака вцепилась в ногу. От более серьезных травм спасли зимняя одежда и случайная прохожая. Фото из личного архива героини материала.
Мама укушенного ребенка попросила о помощи общественную организацию «Гражданский патруль Златоуст». Помимо бездомных собак, есть еще одна проблема. Машина скорой помощи не может подняться в горку на улице Школьной, где живет семья. Дорога не почищена и не посыпана. Просто лед! А женщина не могла отвести девочку в травмпункт, так как у нее самой серьезные проблемы со здоровьем. Она человек в годах, задыхается. В тот день как раз чувствовала себя плохо.
— Поэтому мы сами съездили с девочкой в травматологию. Укус зафиксировали. Жалобу по поводу данного факта направляю в Прокуратуру, — комментирует активист «Гражданского патрул» Андрей Королев. — Просим администрацию Златоуста наконец-то разобраться с проблемой: провести проверку, организовать отлов и контроль бездомных животных. Родители боятся отпускать своих детей на улицу!
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