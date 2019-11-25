2019-11-25T13:13:08+03:00
Общество

Думала, что ушиблась — оказался рак: девочка из Челябинской области победила онкологию

А теперь ей подарили протез за полмиллиона
Лидия ПЕСКОВА
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Настя смогла победить онкологию и строит больше планы на жизнь. Фото: "Искорка".Настя смогла победить онкологию и строит больше планы на жизнь. Фото: "Искорка".
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15-летняя Настя Тимофеева из поселка Высокий, что в Сосновском районе, шестой ребенок в семье. Как-то она упала и ушибла колено. Никакое лечение не помогало. А потом врачи огорошили: у ребенка рак.

Это было непросто, но с тяжелым недугом школьница и ее близкие справились. Правда, девочка потеряла в этом сражении ногу. Ее пришлось ампутировать ниже колена. Первое время Настя передвигалась на костылях, потом на простеньком протезе, а на днях девочке подарили протез, который стоит около 500 тысяч рублей. Теперь Настя сможет кататься на велосипеде, ходить на лыжах и даже — на каблуках.

— Сначала мы не знали, что нам положен современный протез от государства. А теперь поняли: получить его вполне реально. Правда, около года мы собирали необходимые документы, — говорит мама девочки.

В 2018 году Настя участвовала в Играх победителей, которые проводил фонд помощи детям с онкологией «Искорка». Спортивные достижения помогли обосновать необходимость более современного протеза. В итоге Фонд социального страхования купил его для девчонки.

Детям меняют протез каждый год. Правда, с этого года в России действуют новые правила: сначала протез должны оценить специалисты. Если ребенок не очень вырос, а протез в хорошем состоянии, его срок службы могут продлить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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