В Челябинске ищут угнанный Lexus за 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-25T14:10:00+03:00

Если кто-нибудь видел момент угона, позвоните в полицию. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Машина пропала в одном из дворов Северо-Запада

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Дорогой Lexus был припаркован во дворе жилой высотки на улице Братьев Кашириных, 131. На прошлой неделе его угнали. Хозяин и полиция ищут очевидцев, сообщает «Челябинск Сегодня».

Хозяин машины находился в отъезде и не может сказать, когда именно угнали Lexus. Машина пропала между 19 и 23 ноября.

— Хозяин автомобиля подал заявление об угоне в полицию. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере» Преступников и машину ищут, — сообщили в пресс-службе УМВД города.

Кстати, автомобиль стоял на сигнализации. Она, увы, не помогла. Зато машина была застрахована.

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ИСТОЧНИК KP.RU