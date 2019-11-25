В Челябинске ищут угнанный Lexus за 7 миллионов рублей
Дорогой Lexus был припаркован во дворе жилой высотки на улице Братьев Кашириных, 131. На прошлой неделе его угнали. Хозяин и полиция ищут очевидцев, сообщает «Челябинск Сегодня».
Хозяин машины находился в отъезде и не может сказать, когда именно угнали Lexus. Машина пропала между 19 и 23 ноября.
— Хозяин автомобиля подал заявление об угоне в полицию. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере» Преступников и машину ищут, — сообщили в пресс-службе УМВД города.
Кстати, автомобиль стоял на сигнализации. Она, увы, не помогла. Зато машина была застрахована.
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ИСТОЧНИК KP.RU