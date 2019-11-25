Шприцы, пробирки с анализом на ВИЧ и человеческие органы: в Челябинской области обнаружили свалку опасных отходов

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-25T14:21:14+03:00

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Жительница Златоуста была в шоке, когда увидела валяющиеся на улице пакеты с медицинскими отходами. Она рассказала об этом в соцсети, а также местным СМИ и полиции.

— Свалку биологических отходов обнаружили на территории бывшего скотомогильника. Тут и использованные шприцы, и вырезанные во время операций человеческие органы, и пробирка с пробой ВИЧ-Гепатит С. Этот участок арендуют предприниматели Скородумовы. У них есть договор на утилизацию медицинских отходов классов опасности «Б» и «В». Но по факту они только вывозят отходы из больниц и ветеринарных клиник и бросают их.

Биологические отходы Класса «Б» — это эпидемиологически опасные отходы, загрязнены выделениями пациентов. Отходы класса «В» — чрезвычайно опасные отходы, контактировавшие с больными инфекционными болезням. Они обязательно должны быть дезинфицированы. А тут они разбросаны по всей территории скотомогильника, в открытом доступе, никем не охраняются. С ними контактировали птицы и животные, — пишет паблик «ЧП Златоуст» в ВК.

Органы и части тканей, оставшиеся после операций. Фото: vk.com/chp_dtp

22 ноября на территорию скотомогильника приехали полиция и прокуратура.

— По факту ненадлежащего складирования и уничтожения медицинских отходов полиция проводит проверку, — сообщили в ОМВД по Златоустовскому городскому округу.

Предприниматели же комментировать ситуацию отказались, выставив журналистов за ворота.

Пробирка с анализом на ВИЧ и непатит С. Фото: vk.com/chp_dtp

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ИСТОЧНИК KP.RU