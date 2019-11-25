На берегу Шершней в Челябинске запретили строить коттеджи без канализации
Вокруг Шершневского водохранилища запрещено строить коттеджи, не оборудованные централизованной системой канализации. Об этом со ссылкой на руководителя челябинского отделения Российского детского фонда Вячеслава Скворцова сообщает сайт «Полит 74».
— Мы усиленно занимаемся тем, чтобы воздух был чистым. Я вел экологические проекты. Мы остановили строительство благодаря тому, что на карте Росреестра появился второй пояс зоны санитарной охраны, — говорит Вячеслав Скворцов.
Сейчас общественник принимает участие в обсуждении территориальной схемы челябинской агломерации, которая утверждена еще в 2015 году. На взгляд Скворцова, она не была продумана, поскольку планировалось масштабное строительство в Сосновском районе.
— Сейчас начинается новая проработка вариантов схемы агломерации. Надо чтобы на карте появились школы, больницы, социальные учреждения, места для дорог, системы водоотведения. Наша задача — создание парка за Шершневским водохранилищем, продолжение бора, где бы люди могли отдыхать, — рассказал Вячеслав Скворцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU