На берегу Шершней в Челябинске запретили строить коттеджи без канализации

СЕГОДНЯ 14:34 2019-11-25T14:37:41+03:00

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Вокруг Шершневского водохранилища запрещено строить коттеджи, не оборудованные централизованной системой канализации. Об этом со ссылкой на руководителя челябинского отделения Российского детского фонда Вячеслава Скворцова сообщает сайт «Полит 74».

— Мы усиленно занимаемся тем, чтобы воздух был чистым. Я вел экологические проекты. Мы остановили строительство благодаря тому, что на карте Росреестра появился второй пояс зоны санитарной охраны, — говорит Вячеслав Скворцов.

Сейчас общественник принимает участие в обсуждении территориальной схемы челябинской агломерации, которая утверждена еще в 2015 году. На взгляд Скворцова, она не была продумана, поскольку планировалось масштабное строительство в Сосновском районе.

— Сейчас начинается новая проработка вариантов схемы агломерации. Надо чтобы на карте появились школы, больницы, социальные учреждения, места для дорог, системы водоотведения. Наша задача — создание парка за Шершневским водохранилищем, продолжение бора, где бы люди могли отдыхать, — рассказал Вячеслав Скворцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU